Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Победитель турнира в Мюнхене Басилашвили вылетел в первом круге соревнований в Мадриде

Победитель турнира в Мюнхене Басилашвили вылетел в первом круге соревнований в Мадриде
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

31-я ракетка мира грузинский теннисист Николоз Басилашвили уступил в первом раунде турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче первого круга Басилашвили играл против француза Бенуа Пэра и проиграл в двух сетах со счётом 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету Басилашвили 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованный брейк-пойнт из 11. Пэр совершил 14 эйсов, 9 двойных ошибок и использовал 5 брейк-пойнтов при 8 попытках.

Во встрече второго круга французский теннисист сыграет с четвёртым сеяным греком Стефаном Циципасом.

Также сегодня состоялся матч второго круга, в котором встречались два итальянца — Маттео Берреттини и Фабио Фоньини. Встреча завершилась победой Берреттини в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. В следующем раунде итальянский теннисист сыграет с победителем матча между Альбертом Рамосом (Испания) и Федерико Дельбонисом (Аргентина).

Мадрид (м). 1-й круг
04 мая 2021, вторник. 18:05 МСК
Николоз Басилашвили
31
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5  
6 		7  
         
Бенуа Пэр
35
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
Басилашвили, завоевавший титул в Мюнхене, признался, что играет без тренера
Берреттини — о стиле матчей с Медведевым: раздражающий игрок. Он не зря номер два рейтинга
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021