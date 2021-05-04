Победитель турнира в Мюнхене Басилашвили вылетел в первом круге соревнований в Мадриде

31-я ракетка мира грузинский теннисист Николоз Басилашвили уступил в первом раунде турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).



В матче первого круга Басилашвили играл против француза Бенуа Пэра и проиграл в двух сетах со счётом 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету Басилашвили 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованный брейк-пойнт из 11. Пэр совершил 14 эйсов, 9 двойных ошибок и использовал 5 брейк-пойнтов при 8 попытках.



Во встрече второго круга французский теннисист сыграет с четвёртым сеяным греком Стефаном Циципасом.



Также сегодня состоялся матч второго круга, в котором встречались два итальянца — Маттео Берреттини и Фабио Фоньини. Встреча завершилась победой Берреттини в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. В следующем раунде итальянский теннисист сыграет с победителем матча между Альбертом Рамосом (Испания) и Федерико Дельбонисом (Аргентина).

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