Арина Соболенко впервые станет шестой ракеткой мира
Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые станет шестой ракеткой мира. По результатам турнира в Мадриде Арина уже обеспечила себе шестую строчку, обыграв в матче третьего круга американку Джессику Пегула со счётом в двух сетах 6:1, 6:2 и выйдя в четвертьфинал.
Если Соболенко выйдет в финал, она обойдёт представительницу Украины Элину Свитолину и станет номером пять. В случае победы на турнире Арина превзойдёт американскую теннисистку Софию Кенин и поднимется на четвёртую строчку.
За выход в полуфинал турнира в Мадриде белоруска поспорит 5 мая с представительницей Бельгии Элизой Мертенс, обыгравшей в трёх сетах Симону Халеп из Румынии.
Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 549 105. Финал пройдёт 8 мая.
Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, уверенно обыграв американку Пегулу
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