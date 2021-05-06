Пэр — о проигрыше Циципасу: он сейчас намного лучше меня

Французский теннисист Бенуа Пэр прокомментировал поражение от грека Стефаноса Циципаса во втором круге турнира в Мадриде со счётом в двух сетах 1:6, 2:6.

«Только положительные впечатления от турнира. Были небольшие проблемы с мышцами живота, но прежде всего я проиграл отличному теннисисту, который сейчас намного лучше меня. Спасибо за эту невероятную поддержку, благодаря ей мне хочется вернуться на свой лучший уровень и обрести стремление к победе, которого мне не хватало несколько месяцев! Постараюсь хорошо подготовиться и успешно выступить на «Ролан Гаррос», чтобы мы могли разделить невероятные моменты! Я вернулся», — написал француз в своём «инстаграме».

В следующем раунде Циципас сыграет с Каспером Руудом из Норвегии.