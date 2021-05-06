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Аслан Карацев проиграл Александру Бублику в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

Аслан Карацев проиграл Александру Бублику в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде (Испания). В матче третьего круга он проиграл представителю Казахстана Александру Бублику.

Для победы Бублику потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом в двух сетах 6:4, 6:3 в пользу Александра. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Карацев выполнил один эйс, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 1 из 8 брейк-пойнтов. Его соперник Бублик 12 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Бублик поспорит с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом и греком Стефаносом Циципасом.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая.

Мадрид (м). 3-й круг
06 мая 2021, четверг. 12:10 МСК
Аслан Карацев
27
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Александр Бублик
44
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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