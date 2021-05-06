Аслан Карацев проиграл Александру Бублику в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде (Испания). В матче третьего круга он проиграл представителю Казахстана Александру Бублику.



Для победы Бублику потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом в двух сетах 6:4, 6:3 в пользу Александра. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.



Карацев выполнил один эйс, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 1 из 8 брейк-пойнтов. Его соперник Бублик 12 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал турнира Бублик поспорит с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом и греком Стефаносом Циципасом.



Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая.

Шварцман прокомментировал проигрыш Карацеву на турнире в Мадриде