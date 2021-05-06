Соболенко — о проигрышах Мугурусе и Барти: поражения придают мне сил
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала четыре последних поражения в сезоне от испанки Гарбинье Мугурусы (в Дохе и Дубае) и австралийки Эшли Барти (в Майами и Штутгарте).
«Когда я проиграла им дважды, да, поначалу я безумно злилась. Но эти поражения придают мне сил и мотивируют работать ещё упорнее. Эти матчи показывают, над чем мне нужно работать, и это хорошо. Да, я просто продолжаю работать и совершенствоваться, чтобы быть уверенной, что следующие матчи я выиграю», — приводит слова Соболенко «твиттер» WTA Insider.
Сегодня, 6 мая, Соболенко поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой за выход в финал турнира в Мадриде, где свою соперницу уже ждёт первая ракетка мира Эшли Барти.
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