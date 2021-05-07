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Зверев: выиграть у Надаля на грунте в Испании – невероятно, но турнир ещё не закончен

Зверев: выиграть у Надаля на грунте в Испании – невероятно, но турнир ещё не закончен
Теннис / ATP 0
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Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после победы над испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Отметим, что Зверев впервые в карьере обыграл признанного Короля грунта на его покрытии.

«Это определённо одна из самых больших побед в моей карьере. Выиграть на грунте у Рафы – по сути, это самая сложная задача в теннисе. Тем более у него дома, в Испании. Это невероятно, но турнир ещё не закончен», — приводит слова Зверева сайт ATP.

За право выйти в финал соревнований 24-летний Зверев поборется с австрийцем Домиником Тимом, который ранее обыграл американца Джона Иснера со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Напомним, немец уже брал титул в Мадриде, это произошло в 2018 году, в финале соревнований он в двух сетах обыграл Тима со счётом 6:4, 6:4.

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