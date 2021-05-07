Зверев: выиграть у Надаля на грунте в Испании – невероятно, но турнир ещё не закончен

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после победы над испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Отметим, что Зверев впервые в карьере обыграл признанного Короля грунта на его покрытии.
«Это определённо одна из самых больших побед в моей карьере. Выиграть на грунте у Рафы – по сути, это самая сложная задача в теннисе. Тем более у него дома, в Испании. Это невероятно, но турнир ещё не закончен», — приводит слова Зверева сайт ATP.
За право выйти в финал соревнований 24-летний Зверев поборется с австрийцем Домиником Тимом, который ранее обыграл американца Джона Иснера со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
Напомним, немец уже брал титул в Мадриде, это произошло в 2018 году, в финале соревнований он в двух сетах обыграл Тима со счётом 6:4, 6:4.
- 7 мая 2021
-
19:46
-
19:34
-
19:13
-
18:45
-
18:21
-
17:51
-
17:33
-
17:11
-
16:58
-
16:34
-
16:12
-
15:18
-
14:39
-
14:11
-
13:00
-
11:49
-
11:35
-
11:14
-
10:53
-
10:14
-
09:45
-
00:57
-
00:32
-
00:08
- 6 мая 2021
-
23:41
-
23:16
-
22:13
-
21:59
-
21:52
-
21:38
-
20:52
-
20:34
-
20:05
-
19:55
-
18:50