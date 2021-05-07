Рафаэль Надаль встретился с 95-летней поклонницей с болезнью Альцгеймера

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль встретился с 95-летней поклонницей Мануэлой, у которой была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Ранее её внук Карлос запустил в «Твиттере» кампанию, целью которой было воплотить мечту бабушки в жизнь: организовать ей встречу с Надалем вживую, пока болезнь не вытеснила кумира из её воспоминаний.

Публикация доступна в официальном «инстаграме» ATP Tour.

Организаторы «Мастерса» в Мадриде (Испания) заметили твиты Карлоса и пошли ему навстречу.

Мануэла присутствовала на четвертьфинальном матче Надаля с немцем Александром Зверевым. Несмотря на обидное поражение испанец встретился с женщиной и исполнил её мечту.

«Сегодня мечта моей 95-летней бабушки сбылась: она мечтала увидеть тебя, Рафа. У неё болезнь Альцгеймера, она сказала мне, что, прежде чем забыть, что ты для неё значишь, она хотела бы увидеть тебя вживую», — написал Карлос в своём «твиттере».