Маррей отправится в Рим, чтобы потренироваться с Джоковичем

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей, продолжающий восстановление после травмы паха, рассказал о намерении приехать в Рим (Италия), чтобы провести тренировку с некоторыми теннисистами – в частности, с аргентинцем Диего Шварцманом и сербом Новаком Джоковичем.
«В воскресенье я проведу спарринг со Шварцманом, а затем с Джоковичем. Я хочу играть против теннисистов самого высокого уровня, поскольку полагаю, что это поможет мне быстрее набрать форму. Когда тренируешься с лучшими, понимаешь, в чём нужно прибавить самому», — приводит слова Маррея The Guardian.
В текущем сезоне Энди Маррей играл на турнирах в Монпелье (Франция) и Роттердаме (Нидерланды), где не проходил дальше второго круга. В рейтинге 52 недель британец занимает 121-ю позицию.
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