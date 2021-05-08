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«Идеален!» Подписчики оценили фото Рафаэля Надаля с голым торсом

«Идеален!» Подписчики оценили фото Рафаэля Надаля с голым торсом
Теннис / ATP 0
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34-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль разместил новое фото на своей официальной странице в «Инстаграме». Рафаэль сфотографировался с голым торсом, стоя у воды.

«Восстанавливаю силы! Завтра в Рим», — подписал фото Надаль.

Фотографию можно посмотреть на странице Надаля в «Инстаграме».

Подписчики оценили фото испанского теннисиста. Вот что они написали в комментариях:
«Какая форма — идеален!»
«Гладиатор, Рим ждёт тебя».
«Как всегда хорош».

Напомним, вчера, 7 мая, Надаль уступил немецкому теннисисту Александру Звереву в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Турнир в Риме пройдёт с 9 по 16 мая. Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович. В 2020 году в финальном матче он оказался сильнее представителя Аргентины Диего Шварцмана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу Джоковича.

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