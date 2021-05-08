«Идеален!» Подписчики оценили фото Рафаэля Надаля с голым торсом

34-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль разместил новое фото на своей официальной странице в «Инстаграме». Рафаэль сфотографировался с голым торсом, стоя у воды.



«Восстанавливаю силы! Завтра в Рим», — подписал фото Надаль.

Фотографию можно посмотреть на странице Надаля в «Инстаграме».

Подписчики оценили фото испанского теннисиста. Вот что они написали в комментариях:

«Какая форма — идеален!»

«Гладиатор, Рим ждёт тебя».

«Как всегда хорош».



Напомним, вчера, 7 мая, Надаль уступил немецкому теннисисту Александру Звереву в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).



Турнир в Риме пройдёт с 9 по 16 мая. Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович. В 2020 году в финальном матче он оказался сильнее представителя Аргентины Диего Шварцмана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу Джоковича.

Тройное поражение! Наши ребята не дошли в Мадриде даже до 1/4 финала. Как же так? Россияне Медведев, Рублёв и Карацев дружно сошли с дистанции в 3-м круге престижного «Мастерса». А ведь все были фаворитами в своих матчах.