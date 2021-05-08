«Время для четвёртого титула на «Ролан Гаррос». Фанаты обратились к Серене Уильямс

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала снимок с тренировки на грунтовом корте в Риме.

Публикация доступна в «инстаграме» Серены Уильямс.

Один из подписчиков американки живо отреагировал на публикацию: «Пришло время для четвёртого титула на «Ролан Гаррос»».

В данный момент 39-летняя Уильямс готовится к выступлению на турнире WTA-1000 в Риме (Италия), где посеяна под восьмым номером и во втором круге сыграет либо с Надей Подорошкой (Аргентина), либо с одной из победительниц квалификации. Отметим, что для Серены это первый турнир после Australian Open — 2021, где она дошла до полуфинала, уступив там будущей чемпионке — японке Наоми Осаке.