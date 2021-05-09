Марин Чилич готовится стать отцом во второй раз

Победитель US Open — 2014 хорватский теннисист Марин Чилич объявил, что готовится стать отцом во второй раз.

Бывшая четвёртая ракетка мира выложил в «Инстаграме» милый пост, на первой фотографии которого запечатлён его сын Бальдо в футболке с надписью «Лучший брат». На второй — семейство Чилича в полном составе.

Публикация доступна в «инстаграме» Марина Чилича.

«Бальдо готов к новой роли старшего брата! Ещё один человек присоединится к команде Чилича в конце этого года», — добавил Чилич в описании к посту.

С грядущим пополнением, помимо прочих, Чилича поздравил полузащитник «Челси» Матео Ковачич.

На грядущем турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) 32-летний Чилич в первом круге сразится с казахстанским теннисистом Александром Бубликом.