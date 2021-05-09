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Украинка Костюк обыграла Хибино и сыграет в основной сетке турнира в Риме

Украинка Костюк обыграла Хибино и сыграет в основной сетке турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В решающем матче отборочных соревнований она оказалась сильнее представительницы Японии Нао Хибино. Встреча продолжалась два сета и завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Поединок продлился 1 час и 35 минут. Костюк 1 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница, занимающая 82-е место в рейтинге WTA, выполнила один эйс, 3 раза ошибалась на подаче и использовала 5 из 11 шансов взять подачу Марты.

Турнир в Риме пройдёт с 10 по 16 мая. Действующей победительницей является румынская теннисистка Симона Халеп. Напомним, что вчера, 8 мая, состоялась жеребьёвка соревнований.

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