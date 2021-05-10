Аслан Карацев вышел во второй круг «Мастерса» в Риме, где сразится с Даниилом Медведевым

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу на старте турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Отметим, что это 20-я победа россиянина в текущем сезоне.

В первом круге Карацев обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.

Карацев 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Кецмановича — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 спасённый брейк-пойнт из 3.

Во втором круге соревнований Карацеву предстоит встретиться с третьим сеяным турнира соотечественником Даниилом Медведевым.

Призовой фонд соревнований в Риме составил более € 2,5 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.