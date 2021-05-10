Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Аслан Карацев вышел во второй круг «Мастерса» в Риме, где сразится с Даниилом Медведевым

Аслан Карацев вышел во второй круг «Мастерса» в Риме, где сразится с Даниилом Медведевым
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу на старте турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Отметим, что это 20-я победа россиянина в текущем сезоне.

В первом круге Карацев обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.

Карацев 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Кецмановича — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 спасённый брейк-пойнт из 3.

Во втором круге соревнований Карацеву предстоит встретиться с третьим сеяным турнира соотечественником Даниилом Медведевым.

Призовой фонд соревнований в Риме составил более € 2,5 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Рим (м). 1-й круг
10 мая 2021, понедельник. 12:20 МСК
Миомир Кецманович
46
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4  
7 7 		6  
         
Аслан Карацев
27
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Аслан Карацев в Риме вышел на Даниила Медведева! Это будет уже 3-й поединок наших парней
Сетка итальянского «Мастерса» свела двух россиян уже на старте. А как Медведев, Карацев, Рублёв и Хачанов играли раньше друг с другом?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021