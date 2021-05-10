Аслан Карацев вышел во второй круг «Мастерса» в Риме, где сразится с Даниилом Медведевым
Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу на старте турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Отметим, что это 20-я победа россиянина в текущем сезоне.
В первом круге Карацев обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.
Карацев 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Кецмановича — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 спасённый брейк-пойнт из 3.
Во втором круге соревнований Карацеву предстоит встретиться с третьим сеяным турнира соотечественником Даниилом Медведевым.
Призовой фонд соревнований в Риме составил более € 2,5 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Рим (м). 1-й круг
10 мая 2021, понедельник. 12:20 МСК
46
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
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27
Аслан Карацев
А. Карацев
Аслан Карацев в Риме вышел на Даниила Медведева! Это будет уже 3-й поединок наших парней
Сетка итальянского «Мастерса» свела двух россиян уже на старте. А как Медведев, Карацев, Рублёв и Хачанов играли раньше друг с другом?
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