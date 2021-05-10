Юлия Путинцева в трёх сетах уступила Кори Гауфф на старте турнира в Риме

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В стартовой встрече Путинцева в трёх сетах проиграла 17-летней американке Кори Гауфф со счётом 5:7, 6:4, 4:6. Матч продолжался 2 часа 58 минут.

Путинцева 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 23. На счету Гауфф – 4 эйса, 2 двойные ошибки и 8 спасённых брейк-пойнтов из 19.

Призовой фонд женского турнира в Риме составил более $ 1,8 млн. Его действующей победительницей является румынская теннисистка Симона Халеп.