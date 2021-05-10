Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Энди Маррей расплющил мяч на тренировке с Новаком Джоковичем в Риме

Энди Маррей расплющил мяч на тренировке с Новаком Джоковичем в Риме
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей провёл запланированную тренировку с текущим первым номером рейтинга сербом Новаком Джоковичем.

Видео доступно в «инстаграме» Tennis TV. Права на ролик принадлежат ATP.

На встрече двух старых друзей (так подписали видео в «инстаграме» Tennis TV. – Прим. «Чемпионата») не обошлось без курьёзных моментов. В одном из розыгрышей Маррей ударом буквально расплющил теннисный мяч.

«Вот что происходит, когда вы тренируетесь с Энди Марреем», — описал забавный момент Джокович.

Напомним, Маррей продолжает восстановление после травмы паха и приехал в Рим (Италия), чтобы, по его словам, быстрее прийти в оптимальную форму за счёт тренировок с лучшими игроками.

Маррей отправится в Рим, чтобы потренироваться с Джоковичем
Неудачниками первых кругов пожертвовали. На «Мастерсе» в Риме изменился расклад призовых
При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021