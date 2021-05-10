Энди Маррей расплющил мяч на тренировке с Новаком Джоковичем в Риме
Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей провёл запланированную тренировку с текущим первым номером рейтинга сербом Новаком Джоковичем.
Видео доступно в «инстаграме» Tennis TV. Права на ролик принадлежат ATP.
На встрече двух старых друзей (так подписали видео в «инстаграме» Tennis TV. – Прим. «Чемпионата») не обошлось без курьёзных моментов. В одном из розыгрышей Маррей ударом буквально расплющил теннисный мяч.
«Вот что происходит, когда вы тренируетесь с Энди Марреем», — описал забавный момент Джокович.
Напомним, Маррей продолжает восстановление после травмы паха и приехал в Рим (Италия), чтобы, по его словам, быстрее прийти в оптимальную форму за счёт тренировок с лучшими игроками.
Маррей отправится в Рим, чтобы потренироваться с Джоковичем
Неудачниками первых кругов пожертвовали. На «Мастерсе» в Риме изменился расклад призовых
При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году.
Рекомендуем вам
- 10 мая 2021
-
16:08
-
15:48
-
14:56
-
14:48
-
14:34
-
14:24
-
14:05
-
14:01
-
13:26
-
12:50
-
12:34
-
11:31
-
10:39
-
10:18
-
09:56
-
08:40
-
08:30
-
08:21
-
08:15
-
00:32
-
00:03
- 9 мая 2021
-
23:41
-
22:47
-
22:29
-
21:51
-
21:19
-
20:52
-
20:29
-
20:04
-
19:32
-
19:14
-
18:40
-
18:02
-
17:42
-
16:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам