Энди Маррей расплющил мяч на тренировке с Новаком Джоковичем в Риме

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей провёл запланированную тренировку с текущим первым номером рейтинга сербом Новаком Джоковичем.

Видео доступно в «инстаграме» Tennis TV. Права на ролик принадлежат ATP.

На встрече двух старых друзей (так подписали видео в «инстаграме» Tennis TV. – Прим. «Чемпионата») не обошлось без курьёзных моментов. В одном из розыгрышей Маррей ударом буквально расплющил теннисный мяч.

«Вот что происходит, когда вы тренируетесь с Энди Марреем», — описал забавный момент Джокович.

Напомним, Маррей продолжает восстановление после травмы паха и приехал в Рим (Италия), чтобы, по его словам, быстрее прийти в оптимальную форму за счёт тренировок с лучшими игроками.

Маррей отправится в Рим, чтобы потренироваться с Джоковичем