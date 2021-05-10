Кудерметова с Гауфф не отдали ни гейма на старте турнира в Риме в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с представительницей США Кори Гауфф с победы стартовала на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде.

В матче 1/16 финала россиянка и американка весьма уверенно обыграли итальянский дуэт Лючия Бронцетти/Нурия Бранкаччио в двух сетах со счётом 6:0, 6:0.

Встреча продолжалась 40 минут. Кудерметова и Гауфф 3 раза подавали навылет и не допустили ни одной двойной ошибки. Итальянки один раз подали навылет и допустили 2 двойные ошибки.

В следующем раунде российско-американская пара сыграет с победительницами встречи Алла Кудрявцева (Россия)/Моника Никулесу (Румыния) – Габриэла Дабровски (Канада)/Эйжа Мухаммад (США).