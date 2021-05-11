Серена Уильямс: стараюсь не обращать внимания на слова других людей обо мне

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, как реагирует на высказывания в сторону её персоны.

«Я стараюсь не обращать внимания на то, что люди обо мне говорят, поскольку мне кажется, что это может свести с ума. Хорошо это или плохо, я стараюсь не задумываться о себе в этом ключе.

Я думаю, что у меня хорошо получается просто в это не вникать, но поскольку я не публикую много спортивного контента, мне кажется, люди задаются вопросом, играю ли я.

Должна сказать: я всегда играю, вы просто этого не видите. Я не показываю, что делаю, не всегда раскрываю карты», — приводит слова американки сайт WTA.

На турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) восьмая сеяная Серена стартует во втором круге. Её соперница определится в матче Лаура Зигемунд (Германия) — Надия Подороска (Аргентина).