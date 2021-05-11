Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рафаэль Надаль: не знаю, буду ли я играть на Олимпиаде в Токио

Рафаэль Надаль: не знаю, буду ли я играть на Олимпиаде в Токио
Теннис / Олимпиада 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался по поводу своих планов на грядущие Олимпийские игры в Токио (Япония), которые пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

«Не знаю, буду ли я играть на Олимпиаде. В привычных условиях у меня не было бы никаких сомнений, вы все знаете, как это важно для меня. Посмотрим, что произойдёт, мы должны быть гибкими», — приводит слова Надаля сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Напомним, 34-летний Надаль – олимпийский чемпион 2008 года в Пекине (Китай) в одиночном разряде и 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в парном разряде.

На текущем «Мастерсе» в Риме (Италия) Надаль посеян под вторым номером. Во втором круге он сыграет с 19-летним итальянцем Янником Синнером.

Осака — о вакцинации перед Олимпиадой: если едешь на ОИ, сделай одолжение стране-хозяйке
Состав женской сборной России на Олимпиаду в Токио будет сформирован после «Ролан Гаррос»
«Я правша, но играю другой рукой». Миф, который преследует Рафаэля Надаля всю карьеру
Король грунта и его дядя безуспешно пытаются опровергнуть байку о том, как из испанца специально делали левшу.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021