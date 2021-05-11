Рафаэль Надаль: не знаю, буду ли я играть на Олимпиаде в Токио

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался по поводу своих планов на грядущие Олимпийские игры в Токио (Япония), которые пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

«Не знаю, буду ли я играть на Олимпиаде. В привычных условиях у меня не было бы никаких сомнений, вы все знаете, как это важно для меня. Посмотрим, что произойдёт, мы должны быть гибкими», — приводит слова Надаля сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Напомним, 34-летний Надаль – олимпийский чемпион 2008 года в Пекине (Китай) в одиночном разряде и 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в парном разряде.

На текущем «Мастерсе» в Риме (Италия) Надаль посеян под вторым номером. Во втором круге он сыграет с 19-летним итальянцем Янником Синнером.

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