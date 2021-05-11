Рафаэль Надаль: не знаю, буду ли я играть на Олимпиаде в Токио

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался по поводу своих планов на грядущие Олимпийские игры в Токио (Япония), которые пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.
«Не знаю, буду ли я играть на Олимпиаде. В привычных условиях у меня не было бы никаких сомнений, вы все знаете, как это важно для меня. Посмотрим, что произойдёт, мы должны быть гибкими», — приводит слова Надаля сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».
Напомним, 34-летний Надаль – олимпийский чемпион 2008 года в Пекине (Китай) в одиночном разряде и 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в парном разряде.
На текущем «Мастерсе» в Риме (Италия) Надаль посеян под вторым номером. Во втором круге он сыграет с 19-летним итальянцем Янником Синнером.
- 11 мая 2021
-
16:22
-
16:13
-
15:55
-
15:00
-
14:31
-
14:15
-
13:54
-
13:32
-
13:23
-
12:19
-
11:47
-
11:14
-
10:27
-
09:59
-
09:32
-
00:32
-
00:01
- 10 мая 2021
-
22:51
-
21:33
-
21:17
-
20:41
-
19:25
-
19:07
-
18:23
-
17:53
-
17:27
-
17:11
-
16:59
-
16:08
-
15:48
-
14:56
-
14:48
-
14:34
-
14:24
-
14:05