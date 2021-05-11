Кудерметова пробилась во второй круг турнира в Риме, в трёх сетах обыграв Мертенс

28-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

На старте соревнований россиянка в трёх сетах обыграла 14-ю ракетку мира представительницу Бельгии Элисе Мертенс (14) со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

Кудерметова 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Мертенс — 9 невынужденных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге соревнований россиянка встретится с француженкой Каролин Гарсией, которая получила уайлд-кард от организаторов.

Призовой фонд женского турнира в Риме составил более $ 1,8 млн. Его действующей победительницей является румынская теннисистка Симона Халеп.