Теннисист из Казахстана отстранён на 10 лет за договорные матчи

Теннисиста из Казахстана Романа Хасанова отстранили от любой связанной с теннисом деятельности на 10 лет за участие в договорных матчах, сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями и коррупцией в теннисе (ITIA).
Хасанов дисквалифицирован в результате многочисленных нарушений правил Антикоррупционной программы тенниса, имевших место с 2014 по 2018 год. Спортсмену запрещено не только играть и тренировать, но и посещать теннисные соревнования, санкционированные руководящими органами тенниса, в течение 10 лет. Решение вступило в силу с 9 мая 2021 года. Также Хасанов должен заплатить штраф в 100 тысяч долларов, из которых 75 тысяч — условно.
Лучшей позицией Романа в мировом рейтинге ATP в одиночном разряде было 671-е место. На этой строчке он находился в 2018 году.
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