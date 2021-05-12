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Стафанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Стафанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче второго раунда соревнований со счётом 6:3, 7:5, 6:2 он одолел представителя Хорватии Марина Чилича.

Продолжительность встречи составила 1 час и 45 минут. Циципас 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Чилич, занимающий 43-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса, 2 раза ошибся на подаче и не воспользовался ни одним из трёх предоставленных шансов взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал турнира Стефанос поспорит с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Джон Миллман (Австралия).

Турнир в Риме проходит с 9 по 16 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет более € 2,5 млн. Джокович является действующим победителем турнира. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

Рим (м). 2-й круг
12 мая 2021, среда. 16:10 МСК
Марин Чилич
43
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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