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Шаповалов вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, где может стать соперником Надаля

Шаповалов вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, где может стать соперником Надаля
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), со счётом 7:6 (7:2), 6:3 победив представителя Италии Стефано Травалью во втором раунде соревнований.

Продолжительность встречи составила 1 час и 36 минут. Шаповалов 2 раза подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. Травалья, занимающий 69-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс, 6 раз ошибся на подаче и не воспользовался ни одним из 3 предоставленных шансов взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал турнира Денис поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Янник Синнер (Италия).

Турнир в Риме проходит с 9 по 16 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет более € 2,5 млн. Джокович является действующим победителем турнира. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

Рим (м). 2-й круг
12 мая 2021, среда. 18:15 МСК
Денис Шаповалов
14
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 2 		3  
         
Стефано Травалья
69
Италия
Стефано Травалья
С. Травалья
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