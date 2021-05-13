Победа Надаля в матче с Шаповаловым на тай-брейке в 3-м круге турнира в Риме. Видеообзор

Сегодня, 13 мая, в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) встречались испанский теннисист Рафаэль Надаль и представитель Канады Денис Шаповалов. Поединок продолжался три сета и завершился со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (6:3) в пользу испанца.
Противостояние длилось в течение 3 часов и 30 минут. Надаль выполнил 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. Шаповалов, занимающий 14-е место в рейтинге ATP, 12 раз подал навылет, 2 раза ошибся на подаче и использовал 5 шансов из 10 взять подачу Надаля.
Надаль вышел в 1/4 финала турнира в Риме, обыграв Шаповалова
За выход в четвертьфинал турнира Рафаэль поспорит с Александром Зверевым из Германии, оказавшимся сильнее японца Кея Нисикори.
Турнир в Риме проходит с 9 по 16 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет более € 2,5 млн. Джокович является действующим победителем турнира. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.
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