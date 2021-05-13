Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, доигрывая матч при пустых трибунах

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче третьего круга он обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута. Для победы Андрею потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Рублёв выполнил 5 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 2 шанса из 4 взять подачу Рублёва.
Отметим, что в ходе второго сета матч был прерван с целью того, чтобы арену покинули зрители. Поединок возобновился уже при пустых трибунах.
За выход в полуфинал турнира Рублёв поспорит с победителем матча Доминик Тим (Австрия) — Лоренцо Сонего (Италия).
Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3.
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