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Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, доигрывая матч при пустых трибунах

Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, доигрывая матч при пустых трибунах
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В матче третьего круга он обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута. Для победы Андрею потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Рублёв выполнил 5 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 2 шанса из 4 взять подачу Рублёва.

Отметим, что в ходе второго сета матч был прерван с целью того, чтобы арену покинули зрители. Поединок возобновился уже при пустых трибунах.

За выход в полуфинал турнира Рублёв поспорит с победителем матча Доминик Тим (Австрия) — Лоренцо Сонего (Италия).

Призовой фонд турнира в Риме составляет € 2 563 710. Финал пройдёт 16 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 7:5, 6:3.

Рим (м). 3-й круг
13 мая 2021, четверг. 21:25 МСК
Роберто Баутиста-Агут
11
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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