Надаль — о победе над Шаповаловым: я боролся до конца, чтобы попасть в четвертьфинал

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым в третьем круге турнира в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (6:3) в пользу испанца.
«Это важная победа для меня — иметь возможность выиграть такие матчи, как сегодня, три часа и 27 минут, в финале Барселоны три часа и 38 минут, длинные матчи. Возможность выигрывать такие матчи с молодыми игроками придаёт мне уверенности в своём теле. Это правда, что я должен улучшить игру для матча завтрашнего дня. Но сегодня для меня главное — восстановиться физически.
Я боролся до конца, чтобы попасть в четвертьфинал. У меня есть шанс сыграть четвертьфинальный матч. Я надеюсь, что буду готов конкурировать", — цитирует Надаля ATP.
В матче 1/4 финала Надаль встретится с представителем Германии Александром Зверевым.
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