Тарпищев жёстко раскритиковал 18-летнюю теннисистку, обвинившую маму Рублёва в избиении

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о ситуации с обвинением тренера Марины Марьенко в избиении ракеткой 18-летней воспитанницы Елены Малых. Марина Марьенко — мама российского теннисиста Андрея Рублёва.

«Малых не выполняет требования тренировочного процесса, играет в какой-то «ночной лиге», полгода не разговаривает с отцом… Марьенко ей поставила условие: либо ты работаешь, либо прощаемся — она же начала давать непонятные комментарии. За этим вообще ничего не стоит.



Никакого избиения не было — это ерунда полная! Это нереально! Марина Марьенко — человек, который тренировал ещё Курникову, она воспитала Рублёва, да и вообще она один из лучших детских тренеров в России. То, что сейчас происходит, это нонсенс! Даже не обращаю на это внимания.



Разговаривал с Марьенко, она сказала, что Малых играет в какой-то «ночной лиге», после чего приходит на тренировки вообще никакая: не слушает, плохо влияет на окружающих детей. Я даже не знал, что в теннисе есть «ночная лига». Марьенко мне говорит: «Я ей поставила условие, а они мне начали угрожать». Кто? Малых и ещё кто-то с ней, даже не знаю.



Малых сказала, что у неё отобрали телефон? Во время тренировки мы запрещаем разговаривать по телефону. Не отбираем, а запрещаем. Во всех мировых академиях мира телефоном и компьютером дают пользоваться не больше трёх часов в день, потому что использование гаджетов размывает психику, и человек попросту не может играть. Реально психика едет, внимание садится, какой тут тренировочный процесс?», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

18-летняя теннисистка обвинила маму Андрея Рублёва в избиении ракеткой