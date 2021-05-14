Григор Димитров получил уайлд-кард на турнир в Женеве
Болгарский теннисист Григор Димитров получил уайлд-кард на турнир категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), сообщает журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере». Соревнования пройдут с 16 по 22 мая.
17-я ракетка мира Димитров стал четвёртым игроком из топ-20, которые примут участие в этом турнире. В Женеве также сыграют швейцарец Роджер Федерер, канадец Денис Шаповалов и норвежец Каспер Рууд. Григор за карьеру выиграл 8 турниров ATP в одиночном разряде, последним из них стал Итоговый чемпионат 2017 года.
В 2019 году победителем турнира в Женеве стал немецкий теннисист Александр Зверев. В финальном матче он одолел представителя Чили Николаса Джарри со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8). В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
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