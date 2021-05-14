Определились потенциальные соперники Роджера Федерера на турнире в Женеве

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), который пройдёт с 16 по 22 мая.
Первым сеяным соревнований стал 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер. Во втором круге домашнего турнира он сыграет с победителем встречи Джордан Томпсон (Австралия) – Пабло Андухар (Испания).
Соревнования в Женеве станут для Федерера первыми после того, как он в марте сыграл на турнире в Дохе (Катар), где дошёл до четвертьфинала, в котором проиграл Николозу Басилашвили из Грузии со счётом 6:3, 1:6, 5:7.
Вторым номером посева стал канадец Денис Шаповалов, третьим – норвежец Каспер Рууд, они также начнут путь на турнире со второго круга.
Отметим, что ни один из российских теннисистов не заявился на турнир в Женеве.
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