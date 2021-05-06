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«Готовлюсь к Женеве». Роджер Федерер показал видео с тренировки

«Готовлюсь к Женеве». Роджер Федерер показал видео с тренировки
Теннис / ATP 0

39-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил видео с тренировочного занятия.

«Готовлюсь к турниру в Женеве», — подписал видео Федерер.

Федерер показал видео с тренировки

Напомним, на Australian Open 2020 года Федерер дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Роджер перенёс плановую операцию на колене, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.

Турнир категории ATP-250 в швейцарском городе Женеве должен состояться с 16 по 22 мая. В прошлом году соревнования не проходили из-за пандемии коронавируса. В 2019 году победу на них праздновал представитель Германии Александр Зверев.

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