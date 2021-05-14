Отец теннисистки, обвинившей маму Андрея Рублёва в избиении, высказался о конфликте

Олег Малых – отец теннисистки Елены Малых высказался о конфликте дочери с тренером Мариной Марьенко (мать Андрея Рублёва). 18-летняя теннисистка заявила, что Марьенко избила её ракеткой на тренировке.
«На том корте были и другие тренеры, да и вообще там было много людей. Конечно, это безобразие! Она её и ударила, и оскорбила, и забрала вещи. Если ничего не делать, то она может следующей девочке проломить голову, как мне кажется. Я хочу этот вопрос поднять перед спортшколой», — цитирует Малых «Спорт-Экспресс».
Также Олег Малых рассказал о финансовой стороне отношений в спортивной школе, где занимается его дочь.
«Говорили ли нам о том, что если не заплатим, то можем не приходить в школу? Конечно. Если там не платят, то потом просто выгоняют. Все родители это знают, но никто ничего не расскажет. «Спартак» — достаточно известная теннисная школа, в которую трудно попасть. Школа государственная, но деньги берут», — сказал Малых.
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