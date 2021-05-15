Анастасия Гасанова с победы стартовала в квалификации турнира в Белграде

Российская теннисистка Анастасия Гасанова одержала победу в первом раунде квалификации турнира категории WTA-250 в Белграде (Сербия), который пройдёт с 16 по 22 мая. Отметим, что сегодня, 15 мая Гасановой исполнилось 22 года.

На старте турнира Гасанова в двух сетах обыграла представительницу Сербии Елену Милованович со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 5 минут.

Гасанова 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету её соперницы — 2 эйса, 3 невынужденные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За выход в основную сетку турнира Гасанова поборется с победительницей матча Камилла Рахимова (Россия) – Ива Сепа (Сербия). На данный момент Рахимова ведёт во втором сете со счётом 2:1, первый россиянка выиграла со счётом 6:0.