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Анастасия Павлюченкова и Анна Калинская узнали соперниц на старте турнира в Белграде

Анастасия Павлюченкова и Анна Калинская узнали соперниц на старте турнира в Белграде
Теннис / WTA 0

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Белграде (Сербия), который пройдёт с 16 по 22 мая, за неделю до старта «Ролан Гаррос».

В основную сетку турнира вошли две россиянки – Анастасия Павлюченкова и Анна Калинская. Павлюченкова стала первой сеяной и на старте соревнований сыграет с 16-летней представительницей Сербии Лолой Радивоевич. Калинской в первом круге предстоит сразиться с шестой сеяной француженкой Кристиной Младенович.

Также в основную сетку турнира через квалификацию попадёт либо Камилла Рахимова, либо Анастасия Гасанова, которые разыграют путёвку между собой.

Отметим, что вторым номером посева стала представительница Казахстана Юлия Путинцева, в первом круге соревнований она сыграет со словенкой Каей Юван.

Призовой фонд турнира в Белграде составил более $ 235 тыс.

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