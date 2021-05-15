Наоми Осака опубликовала стильные ретро-снимки

Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в «Инстаграме» стильные ретро-снимки из студии.

Публикация доступна в «инстаграме» Наоми Осаки.

«Такая потрясающая модель, профессиональная теннисистка, милый, добрый и скромный человек. Ты удивительная личность, Наоми», — охарактеризовала Осаку одна из её подписчиц.

На текущем турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) вторая сеяная Наоми Осака выбыла из борьбы за титул во втором круге. 23-летняя Осака проиграла представительнице США Джессике Пегуле со счётом 6:7 (2:7), 2:6. Ранее на турнире того же уровня в Мадриде Осака сенсационно вылетела во втором круге, уступив победу чешке Каролине Муховой со счётом в трёх сетах 4:6, 6:3, 1:6.