Новак Джокович стал соперником Рафаэля Надаля в финале «Мастерса» в Риме

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В полуфинальной встрече серб в трёх сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:2. Матч продлился 2 часа 44 минуты.

Джокович 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Сонего — 3 эйса, 3 невынужденные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

В решающем матче за титул в Риме Джокович встретится с третьей ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Джокович — пятикратный чемпион Рима, Надаль — девятикратный.

Отметим, действующим победителем турнира является именно Джокович, в финале 2020 года он обыграл аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах — 7:5, 6:3.

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