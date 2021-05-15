Видеообзор полуфинального матча Рафаэля Надаля с Райлли Опелкой на «Мастерсе» в Риме

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Это 52-й выход в решающую стадию соревнований на таком уровне в карьере испанца.

В полуфинале Рима Надаль в двух сетах обыграл обидчика Аслана Карацева представителя США Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:4. Матч продлился 1 час 32 минуты.

Надаль 3 раза подал навылет и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету американца — 5 эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

За титул в Риме-2021 Надаль поборется с действующим чемпионом первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Призовой фонд «Мастерса» в Риме составил € 2 563 710. Победитель получит более € 245 тыс.

Надаль — о выходе в финал «Мастерса» в Риме: это многое значит для моей уверенности