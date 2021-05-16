Евгений Донской потерпел поражение на старте квалификации турнира в Лионе

Российский теннисист Евгений Донской проиграл в стартовом матче квалификации турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). В двух сетах он уступил представителю Франции Грегуару Барреру. Счёт матча — 6:2, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час и 8 минут. Донской 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. Баррер, занимающий 122-е место в рейтинге ATP, выполнил 6 эйсов, 2 раза ошибся на подаче и использовал 5 шансов из 12 взять подачу соперника.
За выход в основную сетку турнира Баррер поспорит с победителем матча Го Соеда (Япония) — Антуан Оан (Франция).
В 2019 году (в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса) на грунте Лиона титул взял французский теннисист Бенуа Пэр. Призовой фонд нынешнего турнира составил более € 481 тыс.
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