Федерер – о заморозке рейтинга: из-за неё я всё ещё в топ-8, хотя должен быть где-то 800-м

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер высказался о том, что благодаря заморозке рейтинга остался в топ-10 мирового рейтинга несмотря на то, что в текущем сезоне сыграл два матча.

«Возможно, да, заморозка рейтинга мне помогла. Я должен стоять где-то 800-м в мире, потому что долго не играл. Но из-за неё я всё ещё в топ-8.

Да, приятно быть сеяным, но для меня это ничего не меняет. Если колено здорово не на 100%, если физически я готов не на 100%, то буду недостаточно хорош. Но я знаю, что если я готов на 100%, то я намного лучше 800-го места.

Посмотрим, как пройдут ближайшие два месяца», — приводит слова Федерера Tennis Majors.

Федерер сыграет на стартовавшем турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария), где посеян под первым номером. Во втором круге домашнего турнира он сыграет с победителем встречи Джордан Томпсон (Австралия) – Пабло Андухар (Испания).

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