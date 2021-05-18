Свёнтек — о времени до «Ролан Гаррос»: я рада, что у нас будет несколько выходных

Польская теннисистка, победительница турнира в Риме (Италия) Ига Свёнтек поделилась мнением, что до «Ролан Гаррос» осталось на неделю больше из-за переноса.

«Думаю, это хорошо, потому что мы всегда стараемся иметь несколько выходных дней перед «Большим шлемом», чтобы отдохнуть. Поэтому я думаю, что эта ситуация идеально подходит для меня. Кроме того, у меня есть кое-какие обязанности дома. Уверена, что в Польше все немного сумасшедшие после моего турнира. Мы собираемся просто вернуться к работе, и у нас на самом деле нет времени, чтобы расслабиться.



Но я думаю, что перенос Открытого чемпионата Франции даёт мне многое, потому что я смогу отдохнуть морально и физически. Потому что, несмотря на то что последний матч в Риме был довольно быстрым, я чувствую, что действительно морально устала из-за первых трёх матчей. Так что я рада, что у нас будет несколько выходных», — приводит слова Иги WTA.