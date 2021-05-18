Андухар: не скажу, кто лучше — Федерер или Надаль, не хочу, чтобы Рафа злился

Испанский теннисист Пабло Андухар поделился ожиданиями от предстоящего матча с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» Роджером Федерером на турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария).
«Я уже играл с Джоковичем и Надалем. Матч с Федерером однозначно то событие, о котором я буду рассказывать детям и внукам. Я действительно счастлив, что стал его соперником – это невозможно скрыть.
Сочувствую всем игрокам, которые проходят восстановление после травм. Я знаю, как это сложно для тела и головы, но с тем уровнем, который был у Федерера, если он восстановится на 100%, он точно станет прежним.
Конечно, первое время после перерыва он будет чувствовать себя не совсем в своей тарелке. Но мы говорим о Федерере, наверное, лучшем теннисисте в истории, а не об Андухаре.
Мы не знаем точно, лучший ли он, просто я не хочу, чтобы Надаль злился, потому что я тоже его люблю», — приводит слова Андухара журналист Лоренцо Эрколи в своём «твиттере».
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