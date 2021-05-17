Стало известно время начала первого грунтового матча Федерера в этом сезоне

Стало известно время начала первого матча швейцарского теннисиста Роджера Федерера на турнире в Женеве (Швейцария).

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» начнёт встречу с испанцем Пабло Андухаром в 18:00 по центральноевропейскому времени. Для Федерера это будет первый матч на грунте с полуфинала «Ролан Гаррос» 2019 года.

Пабло Андухар вышел во второй круг турнира, в первом круге обыграв представителя Австралии Джордана Томпсона. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4 в пользу Пабло.



Ранее 39-летний швейцарский теннисист решил пропустить турниры категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). Федерер перенёс операции на левом колене в феврале и мае 2020 года, пропустив остаток сезона. В 2021 году швейцарец выступил на турнире ATP в Дохе, уступив во втором круге Николозу Басилашвили (Грузия).