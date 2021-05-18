Аслан Карацев рассказал, кем себя чувствует — русским или израильтянином
27-летний российский теннисист Аслан Карацев рассказал о чертах своего характера.
«Кем я себя чувствую – русским или израильтянином? Мой характер больше похож на характер русского. У меня много друзей в Израиле, где я отлично проводил время. Мои друзья в большей степени экстраверты, всегда тусуются, я же – более замкнутый», — приводит слова Карацева Gazzetta World.
Отметим, что Карацев родился во Владикавказе, но начал играть в теннис в Израиле.
На данный момент Карацев является третьей ракеткой России, в рейтинге 52 недель ATP Аслан занимает 25-ю позицию.
На стартовавшем турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция) Аслан Карацев в первом круге сыграет с 19-летним итальянским теннисистом Янником Синнером (6).
Аслан Карацев: я улыбаюсь тем, кто этого заслуживает
Карацев впервые заработал в сезоне $ 1 млн. Это в два раза больше, чем за все прошлые годы
Сейчас Аслан Карацев входит в топ-10 по призовым в 2021 году. И впереди него ещё два представителя России — Медведев и Рублёв.
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