Аслан Карацев рассказал, кем себя чувствует — русским или израильтянином

27-летний российский теннисист Аслан Карацев рассказал о чертах своего характера.

«Кем я себя чувствую – русским или израильтянином? Мой характер больше похож на характер русского. У меня много друзей в Израиле, где я отлично проводил время. Мои друзья в большей степени экстраверты, всегда тусуются, я же – более замкнутый», — приводит слова Карацева Gazzetta World.

Отметим, что Карацев родился во Владикавказе, но начал играть в теннис в Израиле.

На данный момент Карацев является третьей ракеткой России, в рейтинге 52 недель ATP Аслан занимает 25-ю позицию.

На стартовавшем турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция) Аслан Карацев в первом круге сыграет с 19-летним итальянским теннисистом Янником Синнером (6).

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