Аслан Карацев: я улыбаюсь тем, кто этого заслуживает

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал об особенностях своего характера, в частности, объяснил, почему редко улыбается в матчах.
«Нет, то, что я никогда не улыбаюсь – неправда! Это всегда зависит от человека и ситуации. Я улыбаюсь тем, кто этого заслуживает. На корте я всегда сосредоточен, поэтому редко улыбаюсь, но я не такой, поверьте мне.
Я никогда не занимался с психологом. В этом вопросе я опираюсь на своего личного тренера. Мы много общаемся, я рассказываю ему о своём настроении, мы вместе анализируем ход матчей. Он сделал очень много, чтобы помочь мне вырасти», — приводит слова Карацева Gazzetta World.
На стартовавшем турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция) Аслан Карацев в первом круге сыграет с 19-летним итальянским теннисистом Янником Синнером (6).
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