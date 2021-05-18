Андухар: не могу поверить в победу над Федерером. Сыграть с ним было моей мечтой

Испанский теннисист Пабло Андухар поделился эмоциями после победы над Роджером Федерером (6:4, 4:6, 6:4) на турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария).
«Это потрясающе. Я до сих пор не могу в это поверить, потому что вчера сказал, что сыграть с Роджером было моей мечтой. Это очень эмоциональный момент – победить его, даже несмотря на то, что Федерер не уверен, что играет в свой лучший теннис. Но это действительно очень важно для меня и моей карьеры».
Конечно, я нервничал, но старался сохранить рассудок. Очень уважаю и восхищаюсь Роджером Федерером. Мне пришлось стараться не думать, против кого играю. Я сконцентрировался на своей игре и делал это на протяжении всего матча. Могу гордиться тем, что не терял настрой и не нервничал, как бывало в прошлых матчах с великими теннисистами. Счастлив, что показал свой теннис.
Я уже поговорил с женой и родителями. Дети поздравили меня. Они всегда меня поддерживают, и это расслабляет. Им неважно, победил я или нет», — цитирует Андухара официальный сайт ATP.
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