Монфис: теннис — часть моей ДНК. Мне потребовалось много времени, чтобы перезагрузить себя

14-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о прошедшем матче на турнире в Лионе против Тьяго Уайлда (7:5,6:4) и влиянии публики на его игру.



«Игра не была большим удовольствием. Ты думаешь, что находишься на большом стадионе с болельщиками, но, к сожалению, на стадионе никого нет. Но в целом всё было хорошо.



Мне было очень тяжело. Вот почему я думаю, что не играл так много в этом году. Это не та атмосфера, в которой мне нравится играть. Мне очень нравится общение с фанатами, с толпой, их энергия. Это другой адреналин, когда ты играешь при публике.



Я думаю, что лично мне потребовалось много времени, чтобы перезагрузить себя, получить мотивацию и попытаться получать удовольствие от того, что я делаю.



Я люблю играть в теннис. Теннис — это часть моей ДНК, поэтому мне потребовалось немного больше времени, чем другим игрокам, чтобы успокоиться, признать текущие условия и попытаться быть как можно более счастливым», — цитирует Монфиса официальный сайт ATP.



Напомним, француз одержал первую победу за 15 месяцев в стартовой встрече на турнире в Лионе. Во втором круге Монфис сыграет с представителем Японии Йосихито Нисиокой.



Призовой фонд турнира в Лионе составил более € 419 тыс. Его действующим победителем является француз Бенуа Пэр, который взял титул в 2019 году, а в 2020-м соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.

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