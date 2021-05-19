Самсонова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Парме, проиграв Мартич
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Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Парме (Италия). Лаки лузер Самсонова уступила второй ракетке соревнований хорватке Петре Мартич со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.
Самсонова 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала единственную возможность взять подачу соперницы. Мартич подала 7 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал турнира в Парме Мартич сыграет с шестой ракеткой соревнований китаянкой Ван Цян, которая во втором круге нанесла поражение Мартине Ди Джузеппе со счётом 6:4, 6:4.
После поражения Самсоновой российских теннисисток в сетке турнира в Парме не осталось.
Парма (ж). 2-й круг
19 мая 2021, среда. 17:10 МСК
105
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
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23
Петра Мартич
П. Мартич
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