Самсонова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Парме, проиграв Мартич

Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Парме (Италия). Лаки лузер Самсонова уступила второй ракетке соревнований хорватке Петре Мартич со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Самсонова 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала единственную возможность взять подачу соперницы. Мартич подала 7 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира в Парме Мартич сыграет с шестой ракеткой соревнований китаянкой Ван Цян, которая во втором круге нанесла поражение Мартине Ди Джузеппе со счётом 6:4, 6:4.

После поражения Самсоновой российских теннисисток в сетке турнира в Парме не осталось.