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Димитров — после победы над Ивашко: хочу использовать каждый шанс на корте

Димитров — после победы над Ивашко: хочу использовать каждый шанс на корте
Лидия Шейко
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Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал свою победу в матче второго круга турнира в Женеве (Швейцария) над белорусом Ильёй Ивашко. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу болгарина.

«Сегодня, честно говоря, был просто хороший день для меня, очень доволен тем, как я боролся. Мне очень не повезло в последних двух или трёх матчах, которые я провёл в Мадриде и Риме. Я чувствовал, что мне не хватает нескольких очков, и поэтому проиграл матчи.

Я очень благодарен, что у меня появилась возможность снова соревноваться здесь. Получение уайлд кард очень много значило для меня, поэтому я действительно хочу использовать каждый шанс, который у меня есть, когда я нахожусь на корте», — приводит слова Димитрова ATP.

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