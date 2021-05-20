Штрикер прокомментировал выход в свой первый четвертьфинал в туре

18-летний швейцарский теннисист Доминик Штефан Штрикер прокомментировал свой выход в четвертьфинал турнира в Женеве (Швейцария). В матче второго круга он обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 7:5, 6:4. В стартовой встрече турнира Штрикер обыграл Марина Чилича из Хорватии со счётом 7:6, 6:1.

«Это здорово — быть здесь, победить двух этих игроков. Я очень доволен своим сегодняшним выступлением. Я провёл хороший матч. Было трудно с этими задержками из-за дождя, но я просто старался изо всех сил. Я очень доволен тем, что сделал сегодня, и я просто с нетерпением жду завтрашнего матча и буду стараться в нём изо всех сил», — приводит слова Штрикера ATP.

Этот четвертьфинал является для Штрикера первым на уровне тура. Ранее он до этой стадии не добирался. В 1/4 финала Доминик сыграет с испанцем Пабло Андухаром.