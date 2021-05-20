Камилла Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал на турнире в Белграде

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал на турнире WTA 250 в Белграде (Сербия). В матче второго круга она проиграла представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано.



Для победы Осорио-Серрано потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Марии-Камилы. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.



Рахимова не выполнила ни одного эйса, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница Осорио-Серрано ни разу не подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал соревнований Осорио-Серрано поспорит с представительницей Беларуси Александрой Саснович, обыгравшей Кристину Бушкэ из Испании в трёх сетах со счётом 6:4, 5:7, 6:0.



Призовой фонд турнира в Белграде составляет $ 235 238. Финал пройдёт 22 мая.