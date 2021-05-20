Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камилла Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал на турнире в Белграде

Камилла Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал на турнире в Белграде
Лидия Шейко
Комментарии

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал на турнире WTA 250 в Белграде (Сербия). В матче второго круга она проиграла представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано.

Для победы Осорио-Серрано потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Марии-Камилы. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Рахимова не выполнила ни одного эйса, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница Осорио-Серрано ни разу не подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал соревнований Осорио-Серрано поспорит с представительницей Беларуси Александрой Саснович, обыгравшей Кристину Бушкэ из Испании в трёх сетах со счётом 6:4, 5:7, 6:0.

Призовой фонд турнира в Белграде составляет $ 235 238. Финал пройдёт 22 мая.

Белград (ж). 2-й круг
20 мая 2021, четверг. 13:05 МСК
Камилла Рахимова
136
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
115
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021