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Карен Хачанов в свой день рождения вышел в полуфинал турнира в Лионе

Карен Хачанов в свой день рождения вышел в полуфинал турнира в Лионе
Лидия Шейко
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Лионе (Франция). В четвертьфинальном матче он в свой день рождения обыграл представителя Франции Ришара Гаске. Ему сегодня исполняется 25 лет.

Для победы Хачанову потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом в двух сетах 6:1, 7:6 (7:3) в пользу Карена. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Хачанов выполнил пять эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал 100% своих брейк-пойнтов (4 из 4). Его соперник Гаске ни разу не подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два из трех брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира Хачанов поспорит с победителем встречи между Кэмероном Норри из Великобритании и Артуром Риндеркнехом из Франции.

Призовой фонд турнира в Лионе составляет € 419 470. Финал пройдёт 23 мая.

Лион. 1/4 финала
21 мая 2021, пятница. 14:50 МСК
Ришар Гаске
52
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 3  
6 		7 7  
         
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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