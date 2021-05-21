Карен Хачанов в свой день рождения вышел в полуфинал турнира в Лионе

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Лионе (Франция). В четвертьфинальном матче он в свой день рождения обыграл представителя Франции Ришара Гаске. Ему сегодня исполняется 25 лет.
Для победы Хачанову потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом в двух сетах 6:1, 7:6 (7:3) в пользу Карена. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
Хачанов выполнил пять эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал 100% своих брейк-пойнтов (4 из 4). Его соперник Гаске ни разу не подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два из трех брейк-пойнтов.
За выход в финал турнира Хачанов поспорит с победителем встречи между Кэмероном Норри из Великобритании и Артуром Риндеркнехом из Франции.
Призовой фонд турнира в Лионе составляет € 419 470. Финал пройдёт 23 мая.
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