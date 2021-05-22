Готовко вышла в финал квалификации турнира в Страсбурге. Грачёва снялась из-за неявки
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Российская теннисистка Варвара Грачёва снялась с квалификации турнира категории WTA-250 в Страсбурге (Франция). Варвара не вышла на стартовый матч отборочных соревнований, где она должна была встретиться с представительницей Беларуси Юлией Готовко.
В финальном матче квалификационного турнира 284-я ракетка мира Готовко встретится с победительницей матча Эвита Рамирес (Франция) — Джессика Пиери (Италия).
Действующей победительницей турнира в Страсбурге является пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина. В 2020 году в финале соревнований Свитолина в трёх сетах переиграла казахстанку Елену Рыбакину со счётом 6:4, 1:6, 6:2.
20-летняя Грачёва — обладательница семи титулов ITF в одиночном разряде. В настоящее время является 89-й ракеткой мира.
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